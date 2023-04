Calciomercato Lazio, nuova idea per il terzino: Tare ci pensa

La Lazio, in attesa di tornare in campo contro il Torino, mette gli occhi sul mercato cercando di trovare la soluzione più adatta per il futuro. Il ruolo che ha urgenza di essere ricoperto è il terzino sinistro, dove pare sia stato già bloccato Emanuele Valeri, ma per Sarri non è sufficiente, e vorrebbe un altro esterno sinistro. Spunta una nuova idea a parametro zero che potrebbe far sorridere il mister toscano.

Lazio, occhi su Grimaldo

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha messo gli occhi sul terzino sinistro del Benfica, Grimaldo. Il calciatore spagnolo andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e non rinnoverà con il club portoghese. Inoltre è stato più volte accostato a Juventus ed Inter, che continuano a seguire il giocatore.