Calciomercato Milan, assalto dalla Premier per il top player

Il Milan deve resistere agli assalti della Premier League per i suoi gioielli: non solo Rafael Leao, ma anche Theo Hernandez è finito nel mirino dei principali top club europei che vorrebbero acquistare il laterale francese.

Calciomercato Milan, per Theo Hernandez i rossoneri chiedono 80 milioni

Come riportato da milanlive.it, diverse società della Premier League hanno mostrato interesse per Theo Hernandez. Non bisogna affatto escludere che possano arrivare delle offerte importanti. A quel punto, bisognerà vedere cosa decideranno di fare il giocatore e il Milan. Forse un’offerta da 80 milioni potrebbe far vacillare un po’ Maldini e Massara, che comunque contano di confermare assolutamente Theo Hernandez.