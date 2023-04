Calciomercato Milan, dopo Giroud si punta alla chiusura su Leao | Le ultime notizie

Dopo l’atteso rinnovo di Giroud, la dirigenza del Milan adesso si fionda sul rinnovo di Leao per cercare di chiuderlo il prima possibile.

Calciomercato Milan, non lontana la fumata bianca per il rinnovo di Leao

L’accordo tra il Milan e Leao per il suo rinnovo di contratto non è ancora stato trovato, ma la fumata bianca non sembra essere comunque lontana. Il Milan, fino a qualche settimana fa, non aveva accettato le richieste da parte dell’entourage del calciatore portoghese di partecipare al pagamento di una parte della multa verso lo Sporting Lisbona. Adesso, però, con gli incassi derivanti dalla Champions League la situazione potrebbe essere cambiata. Prossime settimane molto decisive.