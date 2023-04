Calciomercato Milan, la Premier si fionda sul difensore | Maldini aspetta un’offerta importante

Maldini è pronto a trattare, ma solo in caso di arrivo di una proposta davvero importante per il club

Da quando è arrivato in Italia al Milan Tomori si è subito dimostrato uno dei migliori difensori che abbiamo in serie A. In estate, come anticipato dal Sun, alcuni top club di Premier League proveranno a strapparlo al Milan.

Calciomercato Milan, Tottenham e Manchester United all’assalto di Tomori

Il Tottenham e il Manchester United hanno bisogno di rinforzare il proprio reparto, e il profilo del difensore inglese potrebbe essere perfetto. Per il Milan Tomori resta un giocatore fondamentale e un punto fermo di Pioli e dunque servirebbe un’offerta davvero importante e irrinunciabile anche solo per iniziare una possibile trattativa.