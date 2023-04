Calciomercato Milan, si studia il colpo dal Brasile | Pronti 15 milioni

Nelle ultime settimane è stato dimostrato come le alternative che possiede in panchina Stefano Pioli non siano all’altezza dei titolari. È stato un mercato insoddisfacente quello effettuato la scorsa estate dalla dirigenza rossonera con De Kaetelaere e Origi che fanno fatica a entrare nei meccanismi della squadra. In vista della prossima sessione di mercato, Maldini e Massara stanno seguendo con attenzione un profilo interessante in Brasile.

Angelo Gabriel, l’ala del futuro

L’esterno d’attacco che sta seguendo il Milan porta il nome di Angelo Gabriel, classe 2004 che gioca nel Santos. Si tratta di un giocatore molto rapido e abile nel dribbling che ha debuttato tra i professionisti nel campionato brasiliano a soli 15 anni e 4 giorni, meglio di Pelé che aveva debuttato a 15 anni e 15 giorni. Sull’esterno ci sono gli occhi anche del Flamenco che pare abbia già offerto 13-14 milioni ma il sogno del ragazzo è giocare in Europa.