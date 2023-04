Calciomercato Napoli, a Spalletti serve un centrocampista | Due le possibilità

Nonostante l’uscita ai quarti di finale di Champions League, miglior risultato nella storia del Napoli, la squadra di Luciano Spalletti si sta avviando verso un incredibile scudetto: dopo il calciomercato condotto dalla dirigenza partenopea nessuno si sarebbe aspettato un vuoto simile fatto dai calciatori in maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis, però, non si accontenterebbe e avrebbe già dato indicazioni a Cristiano Giuntoli di muoversi per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione: il Ds non se l’è fatto ripetere due volte, iniziando la ricerca, in particolar modo a centrocampo.

Napoli, obiettivi Pape Diop e Samardzic

Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro per rinforzare il reparto mediano del Napoli: il centrocampo, infatti, sarebbe considerato uno dei reparti da migliorare, in particolar modo con le seconde linee. Tanguy Ndombele, in prestito dal Tottenham, e Demme, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non dovrebbero far parte della rosa 2023/2024 della squadra partenopea: per questa ragione il Ds degli azzurri starebbe pensando a delle alternative, quali Pape Diop e Lazar Samardzic. Il primo, classe 2023, si sta mettendo in mostra con lo Zulte Waregem, mentre il calciatore dell’Udinese sta facendo notare in Serie A la sua qualità e rappresenterebbe un colpo che alzerebbe il livello tecnico del centrocampo del Napoli. I dirigenti partenopei hanno già le idee chiare: vorrebbero aggiungere tasselli ad una rosa che sta facendo sognare i tifosi azzurri.