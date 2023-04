Calciomercato Roma, il PSG insiste per Mourinho | E’ l’alternativa a Zidane e Conte

Quella contro il Feyenoord è stata una vittoria da grande squadra per la Roma: José Mourinho è riuscito a superare, seppur solamente ai supplementari, l’ostacolo olandese e qualifcarsi alla semifinale di Europa League, in cui la formazione giallorossa se la vedrà con il Bayer Leverkusen. Dopo il trionfo in Conference League dello scorso anno, la squadra capitolina avrebbe l’opportunità di disputare un’altra finale, ancora più prestigiosa e dove potrebbe incontrare la Juventus. C’è tutta la mentalità dell’allenatore, che ha vinto sia in Champions League sia in Europa League: per questa ragione la Roma fa paura a tutte le avversarie, come dichiarato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Roma, Mourinho tentato dal PSG

La Roma non gioca un calcio spettacolare, ma con le risorse che ha disposizione sta disputando una buona stagione, in linea con le aspettative dirigenziali: in campionato è in lotta per un posto in Champions League, mentre in Europa League si trova in semifinale. Molto del merito va a José Mourinho, il quale è riuscito a prendersi il tifo romanista già dopo la vittoria in Conference League della passata stagione. Il futuro del tecnico, però, potrebbe essere in bilico: secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG starebbe cercando il sostituto di Christophe Galtier, il quale non avrebbe convinto i parigini. Luis Campos, oltre all’obiettivo principale Zinedine Zidane, avrebbe messo gli occhi anche sul tecnico della Roma per cercare di portare quella mentalità europea che sembra mancare al PSG. Il portoghese, però, non sarebbe l’unico nella lista dell’ex Ds del Monaco, che avrebbe nel mirino anche Thiago Motta e Marcelo Gallardo, mister del River Plate. Vedremo nei prossimi mesi chi sarà il tecnico che guiderà il PSG nelle prossime annate.