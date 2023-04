Calciomercato Roma, offerta shock per Mourinho | Adesso trema la panchina giallorossa

Mourinho è all’ultimo anno di contratto con la Roma, e del suo futuro ne hanno parlato in diretta su Calciomercato.it su Tv Play.

Calciomercato Roma, Galetti: “Per Mourinho ci sono 60 milioni sul piatto”

Rudy Galetti ha parlato proprio del possibile futuro del tecnico della Roma, non escludendo nessuna opzione:

“Galtier ha le settimane contate e Mourinho si sta guardando intorno, siccome vuole avere delle garanzie sulla Roma del futuro. L’impressione che possa andarsene prima della scadenza del contratto c’è. A Parigi ci sono diversi profili attenzionati, come Zidane. Ci sono tante opportunità per Mourinho dall’Arabia, con tanti soldi sul piatto come 60 milioni in due anni. Mourinho vuole capire i progetti della Roma e vuole capire i suoi progetti”.