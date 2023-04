Juventus, filtra ottimismo sull’infortunio di Bremer | Ecco come sta il difensore

Brutte notizie per Allegri

La Juve è reduce da una giornata molto intensa, quella di ieri, che ha visto vincere i bianconeri dentro e fuori dal campo. Per il momento i 15 punti sono stati ridati aspettando la nuova sentenza che dovrebbe arrivare nei prossimi 30 giorni. Intanto, in Europa League i bianconeri accedono alle semifinali dove affronteranno il Siviglia ma contro lo Sporting c’è stata una brutta notizia per Allegri. Si tratta dell’infortunio di Gleison Bremer, uscito al minuto 70, riguardante un problema alla coscia sinistra.

Cosa trapela in vista del Napoli

Bremer si sottoporrà a qualche analisi di controllo nelle prossime ore ma in casa bianconera filtra ottimismo. Aspettando informazioni più dettagliate, il brasiliano potrebbe essere in dubbio solo per la sfida contro il Napoli di domenica sera.