Lazio, incredibile Immobile | Le ultime novità

La Lazio è al lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga contro il Torino, ma la vera notizia di giornata, che ha dell’incredibile dopo quello che è successo, è la presenza all’allenamento di Immobile.

Lazio, Immobile convocato contro il Torino?

Sembrava cosa certa il suo forfait contro il Torino, ma oggi Immobile si è allenamento con il gruppo, svolgendo le prove dell’allenamento di rifinitura. Seppur col braccio e la mano avvolti in una fascia protettiva ed un vistoso cerotto sullo stinco sinistro, il capitano non molla la presa e punta alla convocazione per domani. Secondo le ultime da Formello, a questo punto Immobile potrebbe essere convocato e andare in panchina col Torino.