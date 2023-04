L’Hellas Verona batte il Bologna e torna a sperare | Agganciato lo Spezia

Grazie ad una doppietta di Simone Verdi contro il Bologna, suo ex club, l’Hellas Verona torna a sperare per la salvezza e inguaia lo Spezia, che ora si trova a quota 26 così come la squadra di Bocchetti, e sarà battaglia fino alla fine. Per la squadra di Tiago Motta non basta il gol di Dominguez nel finale, con un bel pallonetto che riapre la gara a pochi secondi dal fischio finale. Ora toccherà allo Spezia di Semplici, che domani dovrà vedersela contro la Sampdoria di Stankovic.