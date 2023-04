Roma, guai in vista per Mourinho: due big fermi ai box

Grande vittoria quella della Roma contro il Feyenoord, che è riuscita a strappare il pass per la semifinale, dopo aver perso in Olanda per 1 a 0. Match caotico pieno di emozioni e tensione che sono stati contornati dall’ambiente fantastico creato all’Olimpico, dai tifosi giallorossi. Una serata quasi perfetta se non fosse per gli infortuni di due big, di cui uno rischia di finire la stagione.

Roma, Wijanaldum finisce la stagione

Come dicevamo, tutto perfetto tranne questi infortuni. Difatti Smalling e Wiijnaldum hanno subito dei problemi muscolari non indifferenti. Nel caso dell’inglese potrebbe trattarsi di stare fuori solo un paio di settimane, per l’olandese il discorso è diverso. Il dolore sentito fa preoccupare notevolmente lo staff di Mourinho, che ne saprà di più dopo gli esami strumentali.