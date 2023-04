Verona-Bologna, le probabili formazioni

Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove partite di Serie A contro il Verona e nel parziale ha sempre segnato almeno un gol. Pronostico sfavorevole per i gialloblù che cercheranno punti per uscire dalla zona retrocessione.

Verona-Bologna, i probabili schieramenti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Barrow. All. T. Motta