Amione illude la Sampdoria: solo un pari contro lo Spezia

Al Ferraris è andato in scena il match valido per lo scontro salvezza tra Sampdoria e Spezia. Stankovic vuole uscire da questo buco nero perciò tenterà in ogni modo di stimolare i suoi alla vittoria, mentre lo Spezia cercherà di tenere a bada l’armata blucerchiata. Nel primo tempo poche emozioni ma solo un’occasione sfruttata dalla Doria che sull’angolo perfetto di Tommaso Augello trova in area Bruno Amione che stacca alto e con freddezza insacca in rete centralmente. 1:0 al fischio finale del primo tempo. Cambia la trama nella ripresa dove lo Spezia alza il baricentro e tenta di farsi sotto, sforzo più che ricompensato perchè al 59esimo arriva il pareggio della squadra di Semplici, grazie a Daniele Verde, che ridà speranza ai suoi. Continua il match con delle occasioni sia da una parte che dall’altra ma senza smuovere il risultato. Pareggio che sta stretto al tecnico serbo e che mette, invece, in difficoltà lo Spezia.

Sampdoria-Spezia, tabellino e risultato (1-1)

Reti: 22′ Amione, 59′ Verde

Ammonizioni: Gunter

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Gunter, Murillo (dal 26′ st Jesè) Amione (dal 33′ st Oikonoumou), Augello; Leris, Rincon, Winks (dal 33′ st Ilkhan), Zanoli; Lammers (dal 26′ st Djuricic); Gabbiadini. A disposizione: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance. Allenatore: Stankovic.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni (dal 33′ st Reca); Bourabia (dal 33′ st Agudelo), Ekdal; Gyasi, Maldini (dal 29′ Verde), Esposito; Nzola. A disposizione: Marchetti,Ferrer, Caldara, Sala, Kovalenko, Cipot, Shomurodov, Krollis. Allenatore: Semplici.