Calciomercato Inter, Marotta pensa ad un centrocampista dell’Udinese per l’estate | Il nome

A fine stagione stagione il centrocampo dell’Inter verrà con ogni probabilità rivoluzionato. Questo sia perché qualche giocatore in scadenza non estenderà il proprio contratto con i nerazzurri, sia perché qualcuno potrà essere ceduto dalla società per fare cassa. Roberto Gagliardini è uno dei nomi in ballo. Il centrocampista italiano, arrivato dall’Atalanta nell’ormai lontano 2017, non prolungherà infatti il suo contratto con l’Inter e a fine stagione lascerà Milano e l’Inter per trovare una nuova destinazione che gli possa permettere di ritrovare minutaggio e che gli possa dare continuità e fiducia. L’altro plausibile nome, che potrebbe cambiare aria dopo 7 stagioni in nerazzurro, è quello di Marcelo Brozović. Quest’anno per Epic Brozo le partite da titolare e i minuti giocati sono stati meno rispetto al solito (20 presenze in Serie A e 1132′ giocati), a causa di diversi problemi prima alla coscia e poi al polpaccio. Durante la sua assenza si è esaltato nel ruolo di play Hakan Çalhanoğlu, dimostrando di potere essere all’evenienza anche un ottimo sostituto del croato. Così anche Brozović, che fino all’anno scorso pareva insostituibile, sembra essere diventato cedibile e l’Inter sarebbe disposta a venderlo in estate, purché l’offerta soddisfi la società. Sull’ex Dinamo Zagabria l’interesse è soprattutto da parte del Barcellona. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono quindi già all’opera per cercare i possibili sostituti di Gagliardini e Brozovic e il primo nome finito sul taccuino dei due dirigenti sarebbe quello di Roberto Pereyra.

Calciomercato Inter, si fa sul serio per Pereyra, il punto sulla situazione

Il Tucumano Pereyra sarebbe quindi l’obiettivo di Marotta e Ausilio per rimpiazzare Gagliardini e Brozovic, in caso dovesse partire in estate – è chiaro che l’Inter cercherebbe poi anche un altro possibile innesto per non rimanere a corto di centrocampisti. Roberto Pereyra, attuale capitano dell’Udinese ed ex giocatore della Juventus – con cui ha vinto due scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana -, ha lo stesso procuratore di Stefan De Vrij, con cui l’Inter sta trattando il rinnovo, Federico Patorello. È sorta notizia che in Via della Liberazione, proprio durante un colloquio con il noto procuratore per parlare del contratto del difensore olandese, sia saltato fuori anche il nome di Pereyra come possibile colpo dell’Inter in estate. L’identikit del giocatore rispecchia alla perfezione ciò che servirebbe alla squadra di Simone Inzaghi, ovvero un giocatore di esperienza, che partirebbe indietro nelle gerarchie rispetto a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma che potrebbe ritagliarsi a suon di buone prestazioni molto spazio come ha fatto l’armeno in questa stagione. È ancora presto prima che l’Inter tenti l’affondo sull’argentino, che è in scadenza, ma i contatti tra le parti sembrano pronti ad iniziare.