Calciomercato Inter, Marotta sogna Frattesi: pronta l’alternativa

In estate qualcuno lascerà e qualcuno, inevitabilmente, arriverà. Almeno due posti in mezzo al campo dovrebbero liberarsi con la possibilità che sia Brozovic che Gagliardini lascino Milano. Il primo piace tanto al Barcellona che vede in lui il dopo Busquets mentre il secondo si svincolerà a zero visto che l’Inter non ha intenzione di rinnovargli il contratto. Sono due gli obbiettivi dei nerazzurri a centrocampo.

Obbiettivo Pereyra se non arriva Frattesi

Il sogno di Marotta resta Davide Frattesi ma la concorrenza soprattutto in Italia è molta. Il procuratore è stato avvistato in sede nerazzurra qualche giorno fa ma potrebbe arrivare solo in caso di qualificazione in Champions. Il piano B è Roberto Pereyra, in uscita dall’Udinese e che vorrebbe effettuare un salto di qualità come ai tempi della Juve.