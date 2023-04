Calciomercato Inter, nuove sirene tedesche per Gosens | Il punto sulla situazione

Dopo aver chiuso con sopra un grande macigno la questione Champions League, almeno momentaneamente, visto che l’Inter è riuscita non solo a superare il Benfica, ma anche a dominarlo per quasi la totalità delle due gare, e ad approdare così alle semifinali della competizione, dove sfiderà il Milan in quello che sarà uno spettacolare Euroderby, ma a tratti anche un thriller. La stagione altalenante della squadra di Simone Inzaghi, piena di alti e bassi, con forse più bassi che alti, ha visto l’Inter avere due facce: quella di campionato e quella europea. La prima è un Inter blanda, poco vivace e pericolosa, che non riesce a trovare il gol nemmeno tirando a volte 25 volte in una partita. Il secondo viso dei nerazzurri è totalmente diverso. Quella europea è la sfaccettatura più bella dell’Inter, che riesce a trovare più volte la rete, che riesce a soffrire da squadra, ma soprattutto a giocare un ottimo calcio. Di questo equilibrio instabile con cui la squadra di Inzaghi convive ne hanno sofferto molti giocatori, che non sono mai riusciti a trovare la loro miglior forma e dare il meglio di sé stessi. Uno di questi è sicuramente Robin Gosens, arrivato lo scorso stagione dall’Atalanta, ma che non è mai riuscito a ripagare le aspettative che la gente e la società di Viale della Liberazione avevano su di lui. Per questo ora l’Inter valuta una sua cessione e le voci che arrivano dalla Germania sono tante, la più insistente quella del Wolfsburg.

Calciomercato Inter, il Wolfsburg è interessato a Gosens, l’Inter fissa il prezzo

Quest’anno, per Robin Gosens, doveva essere quello del riscatto, dopo che la scorsa metà di stagione, la prima in nerazzurro, non era andata come ce la si poteva aspettare. L’esterno tedesco aveva trovato davanti a sé uno straripante Ivan Perisic, che gli diede pochissimo minutaggio a disposizione. Quest’anno è stato invece Federico Dimarco a immolarsi nelle gerarchie nel ruolo di esterno sinistro davanti all’ex Atalanta. Dopo un anno e mezzo di prestito l’Inter sarà costretta il prossimo luglio a versare all’incirca 30 milioni di euro alle casse dell’Atalanta, ovvero quelli che l’Inter dovette promettere alla Dea per assicurarsi Gosens. Le presenze del tedesco ammontano finora, complessivamente, a 39, ma di queste solo 13 quelle da titolare. I minuti giocati sono infatti in totale solamente 1459′. Per questo la società nerazzurra starebbe pensando di poter cedere, in estate, Gosens. L’interesse per l’esterno è forte soprattutto dalla sua patria, dove sono moltissime le squadre che lo vogliono. Nelle ultime ore le voci più insistenti parlano di un forte interesse da parte del Wolfsburg. Beppe Marotta e Piero Ausilio valutano il prezzo del giocatore sui 18 milioni di euro. Sta ora alla società nerazzurra e al giocatore decidere qual è la scelta migliore per entrambi da percorrere.