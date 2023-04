Calciomercato Juventus, continua il pressing su Frattesi

La Juventus è sulle orme di Frattesi da ormai un paio di stagioni. Il classe 99′ è un ottimo profilo ed è molto gradito a Massimiliano Allegri per il suo dinamismo e la sua vena realizzativa.

Calciomercato Juventus, su Frattesi arriva la concorrenza

La Juventus con Frattesi continuerebbe il processo di ringiovanimento della squadra, ma sul calciatore del Sassuolo ci si è fiondata anche la Roma. Infatti, come riporta calciomercato.com, il club giallorosso potrebbe cedere Bove ai neroverdi per farlo crescere e prendere Frattesi. Bisogna velocizzare le operazioni per anticipare la concorrenza.