Calciomercato Juventus, Zakaria piace al Marsiglia di Tudor | C’è l’offerta

Chiusa la pratica Europa League, con il passaggio del turno ottenuto dalla Juventus dopo il pareggio in Portogallo, contro lo Sporting Lisbona, che è bastato per difendere l’1-0 dell’andata, la società bianconera torna a pensare in ottica mercato. In casa Juventus è chiaro che l’aria che si respira è quella di liberazione e felicità, visto che il ricorso dei bianconeri è andato a buon fine e la Vecchia Signora si è vista riassegnare quei 15 punti che prima gli erano stati tolti per il caso plusvalenze. Il presidente Gianluca Ferrero e il dirigente generale Maurizio Scanavino sono però già all’opera in chiave mercato. Oltre a doversi preoccupare di alcune situazioni contrattuali, come quella di Adrien Rabiot, o ad alcune probabili cessioni, come quella di Dusan Vlahovic, la società bianconera deve pensare anche ai tanti giocatori che ha in prestito in giro per l’Europa. I nomi più risonanti sono ovviamente quelli di Arthur, in prestito al Liverpool, che quasi certamente farà ritorno a Torino per poi cercare un’altra destinazione, e quello di Denis Zakaria, in prestito al Chelsea. Anche lo svizzero non è riuscito ad adattarsi al nuovo club, che ha vissuto però delle situazioni piuttosto complicate (come i tanti cambi di allenatore), e farà ritorno anche lui in Italia. La Juventus sembra però vicina ad aver già trovato una sistemazione, visto che sul giocatore c’è l’interesse del Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Zakaria non verrà riscattato dal Chelsea, il Marsiglia è interessato

Il Marsiglia di Igor Tudor sembrerebbe quindi davvero interessato a Denis Zakaria per la prossima stagione. L’ex centrocampista del Borussia Monchengladbach è arrivato alla fine del mercato di gennaio della scorsa stagione, esordì con gol, ma complessivamente non riuscì ad impressionare Allegri e la dirigenza bianconera, che così lo mandò in prestito al Chelsea all’inizio della scorsa stagione. Molte difficoltà di ambientamento, poco spazio, una situazione difficile in panchina, visto che il Chelsea ha in un anno cambiato tre allenatori (Tuchel, Potter e Lampard) e quindi lo svizzero tornerà a Torino. Così la squadra del tecnico croato, attualmente seconda in Ligue 1, sembra davvero interessata al centrocampista in possesso della Juventus, e tenterà un affondo in estate. Sono ancora da decidere le cifre, ma i bianconeri spererebbero di arrivare a trovare un accordo per un prestito con obbligo di riscatto.