Calciomercato Lazio, brusca frenata per il colombiano: Sarri riflette

Mateus Uribe resta un’opzione per la Lazio in vista della prossima stagione, visto che si svincolerà a parametro zero a giugno dal Porto e sarà libero di firmare per un altro club. Il calciatore è stato proposto ai biancocelesti e a Lotito il profilo piace, ma Maurizio Sarri ha chiesto più tempo per decidere.

Lazio, Sarri chiede chiarezza

Il tecnico non vuole fare l ‘errore compiuto con Marcos Antonio, quando il suo acquisto fu compiuto senza conoscere il destino di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Stavolta il tecnico toscano chiede chiarezza prima di aprire ad ogni idea di mercato, per sapere veramente chi rimarrà a fine anno.