Calciomercato Lazio, Sarri spinge per il rinnovo di Pedro | Le ultime notizie

Mister Sarri continua a spingere per il rinnovo di Pedro e si si sta ridefinendo il piano per arrivare alla firma, c’è la possibilità di chiudere un accordo fino al 2024 con un’opzione per il 2025. Ma nell’operazione c’è qualcosa di misterioso dato che da novembre si continua a prendere tempo.

Calciomercato Lazio, spunta un retroscena sull’accordo con la Roma

Spunta un retroscena clamoroso: il rischio di uno smacco d’immagine ha spinto la Roma a chiarire alcuni dettagli, infatti nel 2021 riconobbe a Pedro un incentivo a uscire poiché la Lazio non gli riconosceva lo stesso stipendio e i giallorossi avrebbero perso i vantaggi del Decreto Crescita. L’accordo prevederebbe degli step temporali: se il giocatore firmerà un nuovo contratto entro il 10 settembre, la Roma gli riconoscerà un incentivo del 50% di quanto pattuito, altrimenti il 100%. Soldi che lo spagnolo potrebbe guadagnare con il rinnovo.