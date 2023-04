Calciomercato Milan, la Premier tenta il difensore: il punto

Il Milan sta preparando il delicato finale di stagione a partire dalla sfida di domani a San Siro contro il Lecce. Giocare la prossima Champions League è fondamentale per le casse rossonere e per farlo bisogna o vincere la Coppa dalle grandi orecchie oppure arrivare tra le prime 4 in campionato. Intanto, un titolarissimo del Milan piace molto in Premier dove tra l’altro ci aveva già giocato prima di approdare ai rossoneri.

Tomori in Premier si può fare

Si tratta di Fikayo Tomori che, stando a quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe finito in orbita Manchester United e Tottenham. Per motivi diversi entrambi i club hanno assoluto bisogno di un difensore di alto livello e le richieste del Milan vacillano tra i 40 e i 50 milioni di euro.