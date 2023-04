Calciomercato Milan, Maldini pesca dalla Ligue 1 per l’attacco | Il nome

Dopo aver archiviato nel migliore dei modi la pratica Champions League, riuscendo ad ottenere il pass per le semifinali della competizione, dove il Milan sfiderà i cugini nonché rivali eterni dell’Inter, a Casa Milan è già tempo di pensare alla prossima sessione di mercato. La società di Via Aldo Rossi è già attiva da mesi per quanto riguarda le prassi inerenti ai rinnovi di contratto e negli scorsi giorni è stato ufficializzato quello di Olivier Giroud fino al 2024. Il nodo più intricato di questa serie è quello di Rafael Leão, visto che il portoghese ha solo un altro anno di contratto e il Milan non vuole lasciarselo sfuggire a zero la prossima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara sono già entrati, però, con intraprendenza anche nella questione acquisti di mercato, e hanno individuato colui che sarebbe il prescelto per guidare l’attacco della prossima stagione del Milan. La squadra di Stefano Pioli sarà infatti a corto di attaccanti, visto che Ibrahimović molto probabilmente lascerà il Diavolo a fine stagione e come lui anche Origi. Così nel mirino del Milan sarebbe finito Folarin Balogun, attaccante del Reims che milita in Ligue 1.

Calciomercato Milan, Balogun è il prescelto per l’attacco

Folarin Jerry Balogun nasce da genitori nigeriani a New York (Stati Uniti d’America), il 3 luglio 2001, ma si trasferisci sin dai due anni in Inghilterra. È proprio qui che il giovane ragazzo prodigio nasce e cresce calcisticamente. Inizia la sua carriera all’Aldersbrook, club della Sunday League, ma a soli otto anni si trasferisce nelle giovanili dell’Arsenal – rifiutando un’offerta dei rivali del Tottenham. Nel gennaio del 2022 passa per metà stagione al Middlesbrough e lo scorso agosto si trasferisce, sempre in prestito, al Reims. In questa stagione Balogun è esploso dimostrando di essere maturato calcisticamente e pronto per giocare in un grande club. Per lui finora, considerando la Ligue 1 e la Coupe de France le presenze totali ammontano a 32, con 19 gol messi a referto e 3 assist fornite. Attualmente Balogun è quarto nella classifica marcatori del campionato francese, a soli 2 gol di sitanza da Mbappé primo in classifica. Sull’attaccante inglese, che da piccolo ha giocato anche per gli Stati Uniti d’America, c’è il forte interesse anche da parte del Lipsia. Il Milan se vorrà assicurarsi il giovane gioiello dei Gunners dovrà offrire almeno 25 milioni di euro, una cifra importante, per un giocatore che lo è però ancora di più.