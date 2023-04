Calciomercato Milan, per l’attacco si guarda a Bergamo | Ci sono delle alternative

Maldini a lavoro per consegnare a Pioli l'attaccante per la prossima stagione

L’attacco sarà il reparto più colpito e più nominato del calciomercato estivo. Infatti Maldini ha già una bella lista di calciatori che potrebbero fare al caso del Milan.

Calciomercato Milan, per l’attacco Hojlund ma non solo…

Il nome in cima alla lista di Maldini è quello di Hojlund, classe 2003 dell’Atalanta, che tanto bene sta facendo in questo campionato impressionando non solo la dirigenza rossonera. Le alternative sono rappresentate da Scamacca del West Ham, che attualmente è infortunato e che dunque verra monitorato. Resta sempre presente un’ex Inter, Mauro Icardi che tanto bene sta facendo in questa stagione al Galatasaray.