Calciomercato Napoli, offerta shock dal PSG: Osimhen può partire

Alla vigilia di Juve-Napoli, è arrivata una notizia che starebbe spaventando parecchio l’ambiente partenopeo. Si tratta di Victor Osimhen, il quale un suo addio appare sempre più probabile. Il nigeriano è stato l’artefice principale di questo scudetto che a Napoli manca ormai da 33 anni. Ma trattenerlo sarà quasi impossibile, vista la capacità economica delle big d’Europa.

Il PSG accontenta De Laurentiis

Nelle ultime ore sarebbe arrivata una notizia clamorosa. Il PSG di Al-Khelaifi starebbe preparando un’offerta da 150 milioni di euro per strappare Osimhen al Napoli. Cifra che soddisfa De Laurentiis visto che nelle sue richieste c’erano proprio quei soldi. Occhio al Chelsea che, nonostante tutto, continua in pressing sul giocatore così come Manchester United e Tottenham.