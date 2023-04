Calciomercato Roma, il Napoli ci prova per Abraham

Il Napoli vede in Abraham il sostituto di Osimhen

La stagione di Abraham alla Roma non è stata di certo all’altezza della prima, dove ha trascinato la squadra verso la conquista del primo trofeo europeo. Adesso però il suo futuro è un rebus e alcuni club, come il Napoli si stanno facendo sotto.

Calciomercato Roma, Abraham verso l’addio?

Il Napoli ci pensa seriamente all’attaccante inglese della Roma Tammy Abraham. Qualora Osimhen dovrebbe partire per una cifra enorme, De Laurentis potrebbe offrire alla Roma la cifra che si è imposta per iniziare la trattativa per la cessione del suo attaccante. Vedremo l’evolversi di questa vicenda di mercato.