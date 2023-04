Calciomercato Roma, Mourinho vuole il difensore | Tiago Pinto pronto ad accontentarlo

La Roma si appresta a vivere un tour de force tra campionato e semifinali di Europa League: in queste ultime partite, chi si sta ritagliando una spazio sempre più importante nell’undici titolare di Josè Mourinho è Diego Llorente. Il difensore spagnolo ha praticamente preso il posto di Ibanez e dovrà sostituire l’infortunato Smalling nelle prossime gare.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto prepara il riscatto di Llorente dal Leeds

Come riportato da Gazzetta.it, per trattenerlo a Trigoria anche il prossimo anno, a fine stagione la Roma dovrà versare 18 milioni nelle casse del Leeds. Un prezzo importante, che a Trigoria potrebbero provare a rinegoziare con gli inglesi, con l’obiettivo di abbassare le richieste. Al momento non è stata intavolata nessuna trattativa in tal senso, ma se Llorente dovesse continuare a dimostrarsi un valore aggiunto per la rosa giallorossa, a fine stagione le cose potrebbero cambiare.