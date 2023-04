De Zerbi, indizio di mercato: “Per il Milan ci sarà sempre un occhio di riguardo”

“Per il Milan sempre un occhio di riguardo”. E poi ancora: “Io sono cresciuto al Milan, ho vissuto tre anni a Milanello e la mia formazione calcistica viene dal Milan, quello vero: la mia educazione calcistica viene dal Milan di Baresi, di Tassotti, di Maldini, di Boban, di Savicevic e di Costacurta. Sono tifoso del Brescia ma sono riconoscente al Milan per quello che mi ha dato e per come mi ha cresciuto. C’è sempre un occhio di riguardo”

. Queste le parole di Roberto De Zerbi, ex calciatore e ora allenatore del Brighton che ha parlato della serie A ma anche delle italiane in Europa.