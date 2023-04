Il sabato del betting, Premier League e Serie A | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani, il mondo delle scommesse non si ferma mai | Le comparazioni quote del web

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Liverpool-Nottingham

In Premier League s scende in campo per la 32a giornata. Alle 16 si sfidano Liverpool e Nottingham. Padroni di casa in un piccolo cenno di ripresa, dopo due pareggi con Arsenal e Chelsea e la vittoria 6-1 contro il Leeds. Ospiti invece in piena lotta per la retrocessione e nelle ultime 5 partite hanno conquistato solo 1 punto. I bookmaker quotano il segno 1 a 1.24 su Sportbet, segno X a 8 e segno 2 a 18.

Lazio-Torino

In Serie A va di scena la 31a giornata. Alle 18 in campo Lazio e Torino. Padroni di casa che vogliono consolidare sempre di più il secondo posto, ospiti invece che ormai viaggiano in una zona tranquilla della classifica senza un vero obbiettivo. I bookmakers quotano il segno 1 a 1.96 su Sportbet, segno X a 3.4 e segno 2 a 5.