Il Torino ferma la Lazio all’Olimpico (0-1): domani la Juve può essere seconda

Partita pazza quella dell’Olimpico con la Lazio che vuole continuare la cavalcata verso la Champions League mentre il Torino di Juric vuole continuare a sorprendere. Poche emozioni nel primo tempo con la sfida tra i fratelli Milinkovic-Savic anche se a passare in vantaggio è Ilic con un bel mancino dalla distanza. Il primo tempo si conclude quindi con la squadra di Juric in vantaggio. Diversi i discorsi nella ripresa con la squadra di Sarri che ci prova dall’inizio alla fine. Al 54′ ecco che l’allenatore biancoceleste cambia Pedro per Immobile visto che ai biancocelesti serve un gol(minimo per pareggiare) i conti. La Lazio ci prova ancora con Zaccagni che resta l’unico calciatore pericoloso dei biancocelesti anche se a sfiorare il raddoppio è Vlasic. Tanti i cambi i due allenatori, con Sarri che inserisce anche Luca Pellegrini per Marusic anche se la Lazio non riesce a trovare l’ultimo passaggio, quello fondamentale per arrivare in porta.