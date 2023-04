Juventus, Avv. Grassani sul caso plusvalenze: ” La Juve rischia una penalizzazione meno grave della precedente”

Intervistato da TMW, l’avvocato Mattia Grassani fa il punto sul rinvio a giudizio della penalizzazione per il caso plusvalenze della Juventus.

Juventus, Grassani: “Per il caso stipendi potrebbe essere richiesta una penalizzazione consistente”

“Un provvedimento di rinvio era una delle possibilità, capita di frequente nei giudizi avanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Mi sembra che sostanzialmente sia stato confermato il teorema accusatorio della Procura Federale, avendo l’organo CONI censurato esclusivamente la responsabilità di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, cui dovrà seguire l’attenuazione della sanzione riguardante il club. Cosa rischia adesso la Juve? Difficile pronunciarsi senza avere letto le motivazioni: personalmente, penso che sarà irrogata una sanzione meno afflittiva – comunque consistente nella penalizzazione di punti in classifica – rispetto al ‘meno quindici’ disposto all’esito del giudizio di revocazione. Caso stipendi? Anche per il deferimento relativo alla cd. ‘manovra stipendi’ sembra sia stata contestata la violazione dell’art. 4, che, come noto, non presenta minimi e massimi sanzionatori. Personalmente, ritengo che, anche per tale filone, possa essere richiesta una penalizzazione comunque consistente a carico della Juventus, visto l’elevato numero di violazioni contestate”.