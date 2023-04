Lazio-Torino, le probabili formazioni e dove vederla

La Lazio cerca punti per il secondo posto

La Lazio ospita il Torino all’Olimpico, oggi, alle 18, nella 31esima giornata di Serie A. Biancocelesti di Sarri chiamati alla vittoria per mantenere il secondo posto, soprattutto a seguito dalla momentanea sospensione della penalizzazione alla Juventus (ora lontana due punti). La Lazio, in ottima condizione, proverà a portare a casa la quinta vittoria consecutiva. Il match sarà visibile in diretta, in esclusiva, su DAZN.

Lazio-Torino, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.