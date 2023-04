Liverpool-Nottigham Forest, probabili formazioni e dove vederla

Il Liverpool ospita il Nottingham

Nottingham Forest ospite del Liverpool ad Anfield, oggi pomeriggio alle 16, nella 32esima giornata di Premier League. Reds obbligati a vincere per sperare in un posto in Conference League, attualmente dell’Aston Villa a 50 punti (con una giornata in più); Nottingham, terz’ultimo, momentaneamente retrocesso in Championship, prova ad ottenere un risultato positivo per uscire dal momento di enorme difficoltà, tre sconfitte nelle ultime tre (ultima contro lo United, domenica scorsa). Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Football, canale 203, e in streaming su Sky Go e Now.

Liverpool-Nottigham Forest, probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Diogo Jota.

NOTTINGHAM FOREST (3-5-2): Navas; Felipe, McKenna, Niakhaté; Williams, Danilo, Mangala, Freuler, Renan Lodi; Johnson, Gibbs-White.