Mainz-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo aver interrotto abbastanza precocemente, per una squadra del calibro del Bayern Monaco, seppur contro il Manchester City, il percorso in Champions League, ora i bavaresi guidati da Thomas Tuchel cercheranno di aggiudicarsi la Bundesliga e candidarsi così campioni di Germania. Il Bayern Monaco, primo in classifica a +2 punti dal Borussia Dortmund secondo, sfiderà quest’oggi alle 15:30, nelle mura nemiche della MEWA Arena, il Mainz di Bo Svensson. Il Mainz ha ottenuto nelle ultime 5 sfide in campionato 4 pareggi e una vittoria e si trova ottavo a soli due punti dal Bayer Leverkusen, sesto, in zona preliminari di Conference League. Il Bayern Monaco per mantenere la vetta e il Mainz per sognare l’Europa: questa sarà Mainz-Bayern Monaco di sabato 22 aprile.

Le probabili formazioni di Mainz-Bayern Monaco

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Fernandes, Bell, Olsen; Widmer, Barreiro, Kohr, Caci; Stach, Osiniwo; Ajorque. All.: Svensson

Indisponibili: Burkardt

Squalificati: nessuno

Bayern (4-2-3-1): Sommer; Pavard, de Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Müller. All.: Tuchel

Indisponibili: Mazraoui, Neuer, Hernandez

Squalificati: Pavard

Dove vederla in tv

Mainz-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno e in diretta streaming su Now TV.