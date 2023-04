Manchester City-Sheffield United, le probabili formazioni e dove vederla

Il Manchester City di Guardiola, reduce dalla qualificazione in Champions League, sfida lo Sheffield United, seconda in classifica nella Championship, nella semifinale di FA Cup. Il match è in programma questo pomeriggio alle 17.45 all’Ethiad Stadium di Manchester. City-Sheffield sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Manchester City-Sheffield United, le probabili formazioni

Manchester City (3-2-4-1): Ederson, Stones, Dias, Aké, Silva, Rodri, Walker, Foden, De Bruyne, Grealish, Alvarez. Allenatore: Guardiola.

Sheffield United (3-5-2): Davies, Ahmedhodzic, Egan, Robinson, Baldock, Berge, Doyle, Fleck, Lowe, McBurnie, Ndiaye. Allenatore: Pearson.