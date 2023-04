Modena-Spal, le probabili scelte dei tecnici

Mister Tesser si porterà dietro fino all’ultimo qualche dubbio come per esempio il compagno di Pergreffi in difesa, dove Silvestri sta facendo molto bene. Mentre per mister Oddo ha un dubbio al centro della difesa dove Dalle Mura potrebbe prendere il posto di Arena.

Modena-Spal, le probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Ionita; Diaw.