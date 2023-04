È una partita importantissima per il Palermo e Corini si affida ancora ai titolarissimi Non dovrebbero esserci grosse rivoluzioni di formazione, se non qualche aggiustamento forse a centrocampo e in attacco.

Palermo-Benevento, le probabili formazioni

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Damiani, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

Benevento (4-3-2-1): Paleari; Veseli, Glik, Tosca, Foulon; Improta, Schiattarella, Acampora; Ciano, Farias/ Pettinari; Carfora.