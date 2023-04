Real Madrid-Celta Vigo, probabili formazioni e dove vederla

Al Bernabeu arriva il Celta

Il Real Madrid di Ancelotti affronta il Celta Vigo nella 30esima giornata de LaLiga, in programma questa sera alle 21, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Blancos, freschi della qualificazione alle semifinali di Champions, provano a ripetersi in campionato per confermare il secondo posto in classifica; il Celta tenterà di portare a casa un risultato importante dalla trasferta contro i campioni d’Europa in carica. Il match sarà disponibile in esclusiva DAZN.

Real Madrid-Celta Vigo, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Nacho; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Rodrygo, Vinicius.

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Vazquez, Aidoo, Nunez, Galan; Perez, Veiga, Beltran, De la Torre; Aspas, Paciencia.