Salernitana-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Sassuolo di Dionisi ospite della Salernitana

Alle 15, all’Arechi di Salerno arriva il Sassuolo, reduce dalla vittoria contro la Juventus nell’ultima di campionato, nell’incontro valido per la 31esima giornata di Serie A. Salernitana, al sesto risultato utile consecutivo, prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione, lontana ancora 8 punti. Situazione diversa in casa Sassuolo, ben lontana dalla zona rossa, e con un buon periodo di forma (4 vittorie nelle ultime 6). Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Salernitana-Sassuolo, probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Vilhena, L. Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Maxime López, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.