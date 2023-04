Derby ligure per la salvezza

Sampdoria e Spezia si sfidano in match fondamentale per entrambe nella corsa salvezza. L’incontro, in programma questa sera alle 20.45 al Ferraris di Genova, rappresenta un nodo chiave della stagione di entrambe, soprattutto dei blucerchiati, distanti dieci punti dalla salvezza, rappresentata proprio dai bianconeri. La Sampdoria occupa, attualmente, l’ultimo posto in classifica con soli 16 punti, lo Spezia, invece, è quart’ultimo con 26 punti, a sole quattro lunghezze dal Verona. Il match sarà trasmesso in diretta sia su DAZN che su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite), Sky Sport 4k (numero 21 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now TV.

Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Agudelo; Nzola. All. Semplici.