Tutto facile per i granata

Grazie ai gol di Pirola, Dia e Coulibaly, la Salernitana di Paulo Sousa schianta il Sassuolo e si porta a +7 dalla zona per non retrocedere. La squadra granata apre subito le marcature al primo tempo e nella ripresa la chiude con il gol del centrocampista con Paulo Sousa con questa vittoria è sempre più vicino alla conferma, che vorrebbe dire rinnovo automatico in caso di salvezza.