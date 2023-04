Barcellona-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Barcellona per allungare sul Real Madrid, secondo in classifica a +11 punti, mentre l’Atletico Madrid per superare i rivali dei Blancos in caso di una loro sconfitta. La squadra di Xavi, dopo aver perso la semifinale di Copa del Rey contro le Merengues, ha trovato in campionato due pareggi consecutivi, contro Girona e Getafe. Dall’altra parte, al Camp Nou, i blaugrana ospiteranno l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I colchoneros sono una delle squadre più in forma del campionato, con 7 vittorie nelle ultime 8 ed è dal 26 gennaio, nei quarti di Copa del Rey, contro il Real Madrid, che non perdono – escludendo l’amichevole contro il Beşiktaş. Il Barça, quindi, per mettere un’ipoteca sulla Liga, mentre l’Atletico per continuare la striscia di imbattibilità e vittorie, sperando di poter scavalcare il Real Madrid, questa sarà Barcellona-Atletico Madrid: uno spettacolo.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Balde; Busquets, Kessié, Gavi; Raphinha, Fati, Lewandowski. All.: Xavi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Christensen

In dubbio: Sergi Roberto, Pedri, De Jong

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Lemar, De Paul; Griezmann, Correa. All.: Simeone

Squalificati: Kondogbia, Llorente, Hermoso

Inidposnibili: Reinildo

In dubbio: Depay

Dove vederla in tv

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La partita sarà narrata da Gabriele Giustiniani, accompagnato da Emanuele Giaccherini, nel ruolo di commentatore tecnico.