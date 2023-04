Brutta Juventus, il Napoli segna alla fine: a Torino finisce 0-1

Posticipo di Serie A tra Juventus e Napoli. Si sfidano la prima e la terza in classifica.

Primo tempo senza emozioni

Primo tempo che non regala vere e proprie emozioni. Il pallino del gioco è in mano al Napoli che sfrutta la galoppate di Kvara e le incursioni di Oshimen, che però è abbastanza in ombra dei difensori. Difensori bianconeri che sono i veri protagonisti del primo tempo, dato che sono chiamati alla solita difesa abbastanza bassa. Finisce 0-0 il primo tempo.

Il Napoli attacca, la Juventus si difende

Inizia il secondo tempo ed è sempre la stessa storia: il Napoli attacca e la Juventus si difende. Ma con il passare dei minuti è sempre più travolgente l’attacco del Napoli, che arriva fino a sfiorare il palo con un tiro potentissimo di Osimhen. Di li si sblocca la Juventus, che prova a farsi vedere in fase offensiva. Juventus che arriva anche al gol con Di Maria in una azione di contropiede, ma il gol viene annullato dopo che l’arbitro va a rivederlo al VAR per un fallo ad inizio azione di Milik. Quando tutto sembrava finito arriva il gol di Raspadori che su cross dalla destra tira al volo beffando il portiere bianconero. Finisce 1-0 per il Napoli.

TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Rugani; Cuadrado, Miretti (dal 15′ st Di Maria), Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 15′ st Chiesa); Soulé (dal 21′ st Fagioli), Milik (dal 45′ st Vlahovic). A disposizione: De Sciglio, Bremer, Alex Sandro, Bonucci, Pogba, Paredes, Fagioli, Chiesa, Vlahovic, Di Maria, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombelé (dal 23′ st Raspadori); Lozano (dal 23′ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 41′ st Raspadori). A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Rrhamani, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Zieliski, Raspadori. Allenatore: Spalletti

Reti: al 48′ st Raspadori

Ammonizioni: Locatelli, Rabiot, Fagioli, Di Maria

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 6 minuti nel primo tempo