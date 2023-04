Calciomercato Inter, il centrocampista può partire: le ultime

In un centrocampo quasi totalmente da rifare, l’Inter cerca di sfoltire la rosa cominciando dai scadenza di contratto. Uno di questo è Roberto Gagliardini che non pensa all’addio all’Inter a gennaio: sa già che difficilmente gli verrà proposto il rinnovo, ma salvo cambi di programma preferisce aspettare giugno per scegliere la prossima destinazione.

Inter, Asllani titolare?

Il centrocampo dell’Inter sarà ricostruito totalmente intorno alla figura di Barella, bisogna solo capire chi resterà per farne parte. Asllani potrebbe essere la rivelazione del momento visto le grandi prestazioni in nazionale e la sua grande determinazione in campo. Starà a mister Inzaghi a trovare una soluzione per coesistere.