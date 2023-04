Calciomercato Juventus, Allegri chiama il difensore | C’è l’apertura

La Juventus per la prossima stagione ha bisogno di un difensore centrale, e si sta muovendo per sondare il terreno in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, Allegri chiama Koulibaly

La Gazzetta dello Sport riporta una clamorosa chiamata tra il tecnico della Juventus Allegri e l’ex difensore del Napoli Koulibaly. Attualmente è una forte suggestione, anche perchè bisogna capire se il giocatore, non proprio benissimo in Premier, voglia aprire ad una possibilità alla Juventus, dopo le dichiarazioni che aveva fatto in estate proprio in merito ad un suo passaggio in bianconero: “Una maglia che non potevo indossare, per fede e anche per rispetto”. L’opzione per prenderlo potrebbe essere molto simile a quella che l’Inter ha messo in piedi per prendere Lukaku.