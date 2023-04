Calciomercato Juventus, nuova idea per la porta: Cherubini ci prova

La Juventus torna a parlare di mercato e lo fa buttando una sguardo al futuro. Cominciando dalla porta. L’infortunio di Szczesny ha fatto suonare il campanello d’allarme alla dirigenza bianconera, che ha in mente di rafforzare quel reparto. In vista della futura stagione, Cherubini, ha messo gli occhi su un grandissimo profilo estero.

Juventus, occhi su Mendy

La Juventus ha in mente di ingaggiare Mendy per la prossima stagione. Il senegalese sarebbe seguito con grande interesse anche dal Manchester United, club che potrebbe non trovare l’accordo per il rinnovo con il suo attuale numero 1, lo spagnolo De Gea, in scadenza a giugno. Grande bagarre per il cartellino.