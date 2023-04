Calciomercato Lazio, doppia beffa per Sarri

Ieri doppia beffa per Sarri. Per prima cosa ha subito una sconfitta che fa male per la sua classifica, dato che in caso di vittoria della Juventus stasera contro il Napoli ci sarà il sorpasso in classifica. Ma ieri sera è arrivata anche una seconda beffe per l’allenatore Sarri.

Calciomercato Lazio, Sarri condannato proprio da Ilic

Infatti il Torino di Juric ha fermato la Lazio all’Olimpico e a decidere il match è stato il destro dalla distanza di Ivan Ilic, il centrocampista tanto desiderato da Maurizo Sarri nella scorsa estate. Questa sconfitta potrebbe complicare il cammino verso la conquista del quarto posto in campionato.