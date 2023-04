Calciomercato Lazio, Sarri attacca: “Difficile avere altri calciatori come Milinkovic-Savic”

“È difficile avere un altro Milinkovic e un altro Luis Alberto. Sennò diventi il Bayern Monaco. È normale. Il nostro livello non è il top d’Europa, ma lo stiamo portando al top d’Italia. Vecino ha fatto fatica in un contesto di partita difficile”.

Calciomercato Lazio, Sarri chiama Lotito | Ecco perchè

E’ un fiume in piena Maurizio Sarri, allenatore che ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Torino. Il tecnico ha sottolineato ancora una volta come alla sua rosa manchino rincalzi di lusso, che sia un messaggio per il presidente Lotito.