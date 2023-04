Calciomercato Milan, Maldini prova il grande colpo | Il centrocampista è nel mirino

Maldini è già pensieroso per il calciomercato estivo, anche perché ci sarà da battere la concorrenza per i pezzi pregiati. Sicuramente nella corsa al centrocampista, Maldini troverà non poca concorrenza.

Calciomercato Milan, si pensa a Milinkovic-Savic

Sembra infatti che il Milan voglia riprovare l’affondo sul centrocampista serbo Milinkovic-Savic, che andrà in scadenza nel giugno 2024. Dopo un primo tentativo nel 2018, quando il Milan si scontrò con le pretese troppo alte di Lotito, quest’anno potrebbe essere la volta buona, ma ovviamente al prezzo attuale di 40 milioni, Maldini troverà molta più concorrenza.