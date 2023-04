Calciomercato Milan, tanti addii a fine stagione: Maldini mette il punto

Il ds del Milan, Paolo Maldini, comincia a pensare al mercato estivo avendo come obiettivo quello di sfoltire la rosa ma allo stesso tempo impreziosirla. Tanti saranno gli addii in vista, e sicuramente tanti contratti non saranno rinnovati, per non parlare dei prestiti che quasi certamente non verranno trasformati in acquisti.

Milan, Maldini rivoluziona la rosa

Ci sarebbero quattro giocatori del Milan sicuri di non vestire la maglia rossonera l’anno prossimo. Due sono i portieri Tatarusanu e Mirante i cui contratti scadranno e non saranno rinnovati. Anche Sergino Dest e Tiemouè Bakayoko sono ai titoli di coda: il primo sembra ormai fuori squadra e farà ritorno al Barcellona, il secondo tornerà al Chelsea alla scadenza del suo prestito.